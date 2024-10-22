Военнопленных на Украине угрожают казнить, если их жены не станут диверсантками

Украинцы начали угрожать россиянкам, мужья которых воевали на СВО и попали в плен. Проект WarGonzo рассказал историю женщины по имени Ольга, которая попала в такую ситуацию.

Супруг Ольги, ушедший на фронт добровольцем, был пленен украинскими военными. Через некоторое время на россиянку «вышли» сами украинцы, которые стали шантажировать ее. Ольге предлагали совершать диверсии внутри России, угрожая в противном случае убить ее мужа-военнопленного.

«Шантаж жен наших военнопленных противником — регулярная и очень гнилая форма поведения. К сожалению, под психологическим давлением россиянки часто попадают в эту ловушку», — пишет Telegram-канал.

В таких ситуациях женщинам важно не поддаваться страху и знать, что выход из ситуации есть. Подробнее об истории Ольги, жительнице Сафонова Смоленской области, рассказало издание «Важное в Смоленске».

Жена пленного российского добровольца уже обратилась за помощью к ООН и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, поскольку именно венгерская сторона сейчас председательствует в Совете Евросоюза.