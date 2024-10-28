Водителям очень повезло: камера сняла прилет БПЛА в курском Железногорске

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Появилось видео атаки БПЛА на дорогу в Железногорске Курской области

Появилось видео падения беспилотника около дороги в Железногорске Курской области. На кадрах видно, что дрон пикирует в считанных метрах от мимо проезжающих машин, сообщает Baza .

БПЛА рухнул около асфальтированной дороги. Разлетевшимися осколками чудом не ранило автомобилистов, которые ехали в этот момент по пути.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов заявлял, что в регионе сбили 8 украинских беспилотников самолетного типа.

«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно!» — предупреждал Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, утром 28 октября в Льговском районе украинский коптер также атаковал машину местного жителя. На транспорт скинули пару взрывных устройств, в результате чего погибли два человека, находящихся в автомобиле.