Водитель сошел с ума: в Новосибирске грузовик специально давил людей

Вопиющий случай произошел в Новосибирске. Водитель грузовика будто сошел с ума и начал специально давить пешеходов. Для этого он несколько раз сдавал назад, сообщает Baza .

На записи камеры видеонаблюдения показано, как люди стоят на тротуаре, когда грузовой автомобиль начинает резко двигаться задом и сносит их. Особенно досталось женщине, которая явно не ожидала такого поворота.

На этом водитель не успокоился. Он снова отъехал и опять сдал назад. Женщина, которая только встала на ноги, попыталась спастись и забежала в помещение, но именно туда и врезался грузовик.

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Мотивы его поступка выясняются.