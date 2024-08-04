Водитель разбитой при ДТП машины в Москве сопротивлялся сотруднику ГАИ
Водитель после аварии в Москве оттолкнул инспектора Госавтоинспекции
Водитель после аварии в Москве сопротивлялся инспектору Госавтоинспекции, пишет РЕН ТВ.
Два автомобиля столкнулись на северо-западе Москвы, одна из машин и остановка общественного транспорта сильно повреждены.
На опубликованных кадрах видно, как водитель с перевязанной рукой вступает в перепалку с сотрудником ГАИ и пытается его оттолкнуть.
Рядом с разбитой легковушкой лежит бутылка, предположительно, из-под спиртного.
О последствиях инцидента не сообщается.