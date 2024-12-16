Водитель подмосковного автобуса спас пассажира, которому стало плохо

При возникновении нештатной или аварийной ситуации водители «Мострансавто» должны реагировать четко и оперативно. От их действий зависят жизнь и здоровье других людей. Недавний инцидент, произошедший в Звенигороде, стал ярким примером того, как водитель МАП № 6 г. Одинцово — Алексей Александрович Бутузов — проявил профессионализм в критической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Все произошло на конечной остановке маршрута № 13 «кв. Маяковского — сан. Поречье», пассажиры сообщили водителю, что молодому человеку (позже выяснилось, что ему всего 16 лет) стало плохо. Среди людей оказалась женщина-медик, она уточнила, что, скорее всего, у мальчика случился эпилептический приступ. Следуя должностной инструкции, Алексей Бутузов проинформировал о случившемся диспетчера, вызвал скорую помощь. Достаточно быстро стало понятно, что молодого человека нужно незамедлительно доставить в больницу. Женщина-медик и еще один пассажир вызвались сопровождать его.

Алексей Бутузов привез молодого человека в звенигородскую больницу. Наш коллега взял кресло-каталку, поместил на нее пассажира и с помощью аппарели вывез из автобуса, после чего передал медицинским работникам.

После случившегося водитель вернулся на линию и продолжил работу на маршруте. Ни один рейс не был сорван. «Мострансавто» выражает Алексею Александровичу благодарность за профессионализм и проявленное неравнодушие.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.