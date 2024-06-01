Во время обстрела Донецка ВСУ погибли пять женщин

Пять мирных жителей погибли в результате украинского удара по Донецку

Пять женщин погибли в результате украинского удара по Донецку, трое ранены сообщил глава республики Денис Пушилин.

По данным губернатора региона, удары наносились утром в пятницу. ВСУ вели огонь из РСЗО и ствольной артиллерии калибром 155 мм.

Повреждены 11 жилых домостроений и три легковых автомобиля, сельская амбулатория и клуб.

За сутки ВСУ совершили 22 обстрела, противником выпущено 66 боеприпасов, добавил Пушилин.