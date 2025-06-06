Во Владивостоке загорелся двухэтажный многоквартирный дом

Двухэтажный многоквартирный дом загорелся во Владивостоке на улице Володарского, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пожар локализован на площади около 500 кв. метров

Отмечается, что горела крыша по всей площади дома, произошло обрушение конструкций здания.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали 66 человек личного состава и 16 единиц техники.

Ранее пауэрбэнк загорелся в салоне самолета ЯК-488 авиакомпании «Якутия». Авиалайнер был на высоте 10 тысяч метров.