Во Владивостоке случился взрыв на корабле, сильные ожоги получили три моряка

Во Владивостоке случился взрыв на рыбопромысловом корабле. Ранения получили три члена экипажа, одному из них пришлось прыгнуть в море, чтобы спастись от огня, сообщает SHOT .

Корабль был пришвартован в порту Владивостока. Примерно в 00:00 один из членов команды проверял судно. Он ощутил несильный запах газа, но не подумал, что это может быть чем-то серьезным. После этого моряк пошел ночевать в машину рядом с пирсом.

Примерно в 06:00 члены экипажа поднялись на корабль. Почти сразу после этого случилась детонация.

Одному из членов команды пришлось прыгнуть в море. Он пытался спастись от огня, тем не менее, 50% его тела обожжены. У остальных моряков тоже сильные ожоги туловища и головы.

Троих раненых доставили в больницу. Организована проверка. Правоохранители могут завести уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.