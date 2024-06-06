Во Владивостоке избитая американским солдатом девушка заступилась за него в суде

Во Владивостоке начали рассматривать дело об избиении девушки и краже у нее 200 тысяч рублей американским солдатом Гордоном Блэком, во время заседания пострадавшая попросила судью не отправлять военного в тюрьму, пишет Telegram-канал SHOT .

Алекса из Владивостока, которая проходит по делу Блэка как потерпевшая, на камеру заявила, что против того, чтобы ее обидчика отправили в тюрьму. Она считает, что американскому военному нужна помощь в виде лечения травмированной психики.

«Он проходит терапию, посещал психолога. Причем действительно предоставлял доказательства. Убедил меня, что он полностью изменился, что ему это помогло. Человек действительно пытается, а не просто пустозвонит, как это обычно бывает. Человек пытается. Но, судя по всему, это не помогло. Потому, что он же проходил горячие точки, он проходил войну. А вот это (нападение на нее — ред.) — последствия войны», — объяснила свою новую позицию Александра Ващук после заседания в разговоре с журналистами.

Ранее американский военный Гордон Блэк по пути из Южной Кореи в Техас заехал в Россию, к давней знакомой во Владивостоке. Между мужчиной и девушкой произошла ссора. Военный избил россиянку и украл у нее 200 тысяч рублей.

Позднее его задержали. Блэк признал свою вину. Через какое-то время делом арестованного в России солдата заинтересовался Пентагон.