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Во Владимирской области из-за детонации боеприпасов пострадали десять человек

Число пострадавших в результате детонации боеприпасов после возгорания на территории воинской части во Владимирской области возросло до десяти человек, сообщил Telegram-канал «112».

По словам источника, у большинства пострадавших диагностированы осколочные ранения и контузии.

Отмечается, что из зоны поражения эвакуировано уже более 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области 22 апреля прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, происшествие случилось вблизи воинской части. После взрыва над местом ЧП в небо поднялся столб густого едкого дыма. Местные власти организовали эвакуацию жителей семи населенных пунктов.

Позднее в Минобороны России назвали точную причину случившегося. Оказалось, что взорвались боеприпасы из-за пожара внутри части. Все обстоятельства случившегося расследуются.