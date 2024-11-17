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Поражающий удар по аэродрому «Старый» совершен во Львовской области

Утром 17 ноября во Львовской области совершен поражающий удар по аэродрому «Старый», об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, пишут РИА Новости .

По данным Лебедева, в районе аэродрома «Старый» идет детонация. Инсайдеры также сообщили координатору пророссийского сопротивления, что в результате детонации в небо поднимаются клубы черного едкого дыма.

Остальные подробности случившегося в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что российские военные совершили несколько мощных ударов по критически важным объектам Вооруженных сил Украины в разных районах страны.