Во Франции автомобилист врезался в толпу фанатов ПСЖ, четверо пострадали

Поклонники футбольного клуба «Пари-Сен Жермен» (ПСЖ) отмечали победу команды в финале Лиги чемпионов, когда в них врезался автомобилист. Происшествие случилось в Гренобле, четыре человека пострадали, сообщает РБК со ссылкой на Le Parisien.

Предварительно известно, что поклонники ПСЖ отмечали победу команды в центре города. В это время автомобилист ехал по центральным трамвайным путям на большой скорости, в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в группу людей. По данным следствия, действия водителя не были умышленными.

В итоге местные медики госпитализировали в больницу четыре человека в возрасте от 17 до 46 лет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

Французский ПСЖ обыграл «Интер» из Италии со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов и впервые в своей истории стал победителем данного чемпионата. В составе парижского клуба выступает российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, который провел победную игру в запасе.