Во Флориде потерпел крушение спортивно-пилотажный самолет

сегодня в 23:00

В одном из аэропортов американского штата Флорида разбился спортивно-пилотажный самолет, сообщает РИА Новости .

На месте крушение произошел пожар.

Пожарные округа Брэдфорд уже потушили возгорание.

«Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США были уведомлены (о произошедшем — ред.)», — сообщил шериф округа Брэдфорд Гордон Смит.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14.

