Во Флориде потерпел крушение спортивно-пилотажный самолет
В одном из аэропортов американского штата Флорида разбился спортивно-пилотажный самолет, сообщает РИА Новости.
На месте крушение произошел пожар.
Пожарные округа Брэдфорд уже потушили возгорание.
«Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США были уведомлены (о произошедшем — ред.)», — сообщил шериф округа Брэдфорд Гордон Смит.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.