сегодня в 13:16

Влюбленная пара чуть не умерла, сорвавшись с крутого склона горы в Тыве

Влюбленная пара чуть не умерла, когда сорвалась с крутого склона горы. Инцидент случился рядом с селом Кунустуг в республике Тыва, сообщает « 112 ».

Вокруг долины находятся вершины Ак-Аак и Аргалык. У них очень крутые склоны, которые несут серьезную опасность.

Несмотря на это, влюбленные мужчина и женщина пошли туда. С собой они не взяли снаряжение и оборудование.

Пара чуть не погибла из-за «дикого альпинизма». Мужчина и женщина оступились на камнях, после чего сорвались вниз. Спастись им удалось только чудом.

На место прибыли работники МЧС. Они нашли туристов.

Чтобы спасти пару, работникам МЧС пришлось скатывать носилки по склону. Затем пострадавших отдали врачам, их увезли в больницу.

На опубликованной записи видно, как сотрудники МЧС спускают травмированного мужчину на носилках по склону.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.