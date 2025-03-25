Власти озвучили размеры выплат за погибших и пострадавших в страшном ДТП в Крыму

Аксенов: семьям погибших в ДТП в Крыму выплатят по 1,5 млн руб

Семьям погибших в ДТП с автобусом в Симферопольском районе Крыма выплатят по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие с травмами тяжелой и средней степени получат по 600 000 рублей, легкой степени — 300 000 рублей, заявил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале .

Средства на выплаты семьям погибших и получившим травмы выделят из регионального бюджета. Аксенов также выразил соболезнования родным и близких погибших в результате ДТП.

«Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — добавил глава республики.

Авария в Крыму произошла 24 марта, когда пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли шесть людей и пострадал минимум 21 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, сообщали в экстренных службах.