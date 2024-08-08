Власти: четверо жителей Курской области погибли из-за атак ВСУ

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Четверо жителей Курской области умерли из-за атак ВСУ в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врио замглавы региона Андрея Белостоцкого в эфире Первого канала .

С утра российские солдаты ведут активные боевые действия. Продвижений ВСУ не было, они, наоборот, отошли.

Боевые действия ведутся в районе города Суджа. Российские солдаты оттесняют ВСУ за госграницу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российским войскам удалось не допустить продвижения украинских военных в Курской области. За сутки ликвидировали до 400 бойцов ВСУ и 32 единицы бронетехники.