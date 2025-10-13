Владивостокец пропал в море на катере

сегодня в 05:04

Во Владивостоке разыскивают мужчину, пропавшего в море на катере

Во Владивостоке объявлен розыск 42-летнего Андрея Варченко, вышедшего в море 7 октября 2025 года и не вернувшегося обратно. Об этом сообщила региональная организация «Примпоиск».

Мужчина отбыл с берега, расположенного на улице Приморская, дом 8, на катере фирмы Yamaha, оснащенном двумя моторами, скрытыми бордовыми чехлами. На момент выхода Варченко был экипирован спасательным жилетом и гидрокостюмом, одет в темную футболку и темно-синие джинсы.

Рост пропавшего — 180 см, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза. Местонахождение катера и его владельца остается неизвестным.

Объявлено вознаграждение в миллион рублей за любую значимую информацию, способствующую установлению обстоятельств происшествия и возвращению мужчины.