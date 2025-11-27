Владелицу скандальных рехабов-пыточных объявили в розыск

Владелицу центров, где издевались над подростками, объявили в розыск

Анну Хоботову — владелицу скандальных рехабов для подростков, в которых их пытали, морили голодом и унижали, объявили в розыск, сообщает MSK1.RU со ссылкой на базу МВД.

В опубликованной карточке указано, что женщина родилась 16 июня 1988 года в городе Новочеркасске Ростовской области. Регионом поиска указано Подмосковье. Хоботова сбежала после того, как вскрылась правда о ее рехабах.

Одна из жертв преступников — 16-летний парень. Он впал в кому из-за побоев и истощения. Долгое время родителям сообщали, что с их сыном все хорошо, но правда вскрылась. Подросток госпитализирован, он в тяжелом состоянии. После этого началась масштабная проверка.

Следствие выяснило, что сотрудники центра в Дедовске заставляли детей спать на холодной плитке, есть собачий корм и связывали их. Родителям предоставляли ложные отчеты о «прогрессе» детей.

За подобное «лечение» платили крупные суммы. Хоботова приезжала лишь на короткие тренинги и игнорировала состояние детей. Администратор Владимир Балабриков, ранее судимый за наркотики, был задержан. Директор скрылась, ее местонахождение неизвестно.

