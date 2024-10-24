Владелицей перевернувшегося в Москве Gelandewagen является дочь миллиардера

Владелицей нового Mercedes-Benz Gelandewagen, который перевернулся на Угрешской улице в Москве, является Анна Брусилова — дочь миллиардера, главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Ее в момент аварии в машине не было, сообщает «112» .

Новым Gelandewagen без номерных знаков управлял Антон К., он не справился с управлением транспортным средством в момент, когда на большой скорости начал перестраиваться в другой ряд и врезался в другую машину.

Водитель элитной иномарки получил травмы, с ним работают медики. О состоянии мужчины пока подробностей нет.

Сама владелица Gelandewagen приехала на место аварии на другой машине. Кем ей приходится сидевший за рулем, неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются.