Владелец наркошопа выпрыгнул из окна во время обыска в московской квартире

Владелец одного из крупнейших наркомагазинов в стране совершил суицид во время обыска в своей квартире в Москве. Правоохранительные органы обнаружили наркотики на значительную сумму, оружие и поддельные документы, сообщает Mash .

Магазин 38-летнего Алексея Р. специализировался на продаже ЛСД и МДМА. Силовики давно вели наблюдение за наркоторговцем, но недавно им удалось его задержать.

Алексей не отрицал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Недавно в квартире мужчины на Балаклавском проспекте был проведен обыск. В квартире была установлена крепкая дверь, а внутри было много камер видеонаблюдения. В холодильнике были обнаружены таблетки на значительную сумму.

В ходе обыска Алексей неожиданно выпал из окна 17-го этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

После этого в квартире были обнаружены другие тайники с наркотиками. Также было найдено зарегистрированное оружие с патронами, бронежилет, 2 поддельных паспорта и оборудование для взлома.

Ранее стало известно, что В Москве лейтенант уголовного розыска занимался сексом с 15-летней наркоманкой и угощал ее «солью». После одной из встреч подростка госпитализировали с отравлением наркотиками.