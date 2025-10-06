Висит на ограждении: появились кадры с авто, едва не вылетевшим в Яузу в Москве
Появилось видео с автомобилем, чуть не упавшим в реку Яузу в Москве
Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал фото и видео чуть не упавшего в реку Яузу в Москве автомобиля.
Машина протаранила ограждение, до воды осталось несколько метров. Транспортное средство получило повреждения спереди.
Вокруг места происшествия собрались прохожие. Рядом с зоной ДТП находятся сотрудники ГАИ.
Предварительно, столкнулись два автомобиля, виновник аварии был пьян. Сообщается об одном пострадавшем, с ним работают медики.
Ранее сообщалось, что машина пробила ограждение и упала в реку Яузу.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.