Висит на ограждении: появились кадры с авто, едва не вылетевшим в Яузу в Москве

сегодня в 17:45

Появилось видео с автомобилем, чуть не упавшим в реку Яузу в Москве

Telegram-канал « Осторожно, Москва » опубликовал фото и видео чуть не упавшего в реку Яузу в Москве автомобиля.

Машина протаранила ограждение, до воды осталось несколько метров. Транспортное средство получило повреждения спереди.

Вокруг места происшествия собрались прохожие. Рядом с зоной ДТП находятся сотрудники ГАИ.

Предварительно, столкнулись два автомобиля, виновник аварии был пьян. Сообщается об одном пострадавшем, с ним работают медики.

Ранее сообщалось, что машина пробила ограждение и упала в реку Яузу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.