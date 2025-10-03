Видео: в Сочи медведь украл мусорный бак

Ночью 3 октября в Сочи в поселке Эсто-Садок бурый медведь украл мусорный бак. Лесной хищник укатил контейнер со второй попытки, момент инцидента попал на видео, которое появилось у URA.RU .

На опубликованных кадрах видно, что медведь пришел к мусорным контейнерам, которые стояли в специально отведенном месте вблизи жилых домов. Какое-то время животное стояло на задних лапах у контейнера.

Затем медведь начал оглядываться по сторонам и выкатывать понравившийся контейнер из-под крыши мусорной площадки. Сначала у хищника ничего не получалось, и бак врезался в угол ограждения, затем застревал. После этого медведь сделал паузу и немного отдохнул.

Со второй попытки медведь снова встал на задние лапы перед контейнером и начал катить его в сторону с другой стороны. В итоге бак начал ехать в сторону, куда его направляло животное. В какой-то момент медведь вместе с контейнером скрылся за углом дома.

«Так вот идешь по улице, а тебе навстречу идет медведь, везущий мусорный бак», — написали местные жители в Сети, комментируя видео.

