Видео: стая диких кабанов кошмарит жителей поселка в Свердловской области

Стая диких кабанов доставляет большие неудобства жителям поселка Сагра Свердловской области. Люди боятся ходить от электрички до СНТ, сообщает URA.RU .

По словам местных жителей, в прошлом году животных было около 10, а в этом — уже целое стадо из 30–40 кабанов. Они перерыли все огороды в садах.

Пожилые люди и дети с опаской добираются до остановки и обратно. Они боятся встретиться с таким поголовьем.

Ранее дикие кабаны с поросятами удивили рыбаков, устроив массовый заплыв при попытке пересечь реку Волгу в Астрахани. На опубликованных кадрах видно, как семейство переправляется на другой берег.

