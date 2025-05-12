Видео: самосвал с песком рухнул на бок при массовом ДТП в Москве

Появились кадры с места массового ДТП с самосвалом в Москве

Появились кадры последствий массового столкновения с самосвалом на улице Подольских Курсантов в Москве. Их публикует « МК: срочные новости ».

Судя по видео, после столкновения самосвал, перевозивший песок, перевернулся на бок. У него сильно разбито лобовое стекло. Из машины вылез мужчина.

Рядом с местом аварии стоит эвакуатор. Движение в оба направления идет по одной полосе из двух.

Обстоятельства аварии уточняются. Информация о пострадавших отсутствует.