Видео: момент уничтожения РСЗО M270 MLRS ВСУ в Сумской области «Искандером»

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ВС РФ применили «Искандер» в Сумской области для ликвидации РСЗО M270 MLRS ВСУ

Минобороны России опубликовало видео с моментом удара «Искандером», который произвели военнослужащие по украинской реактивной системе залпового огня (РСЗО) M270 MLRS, которая занимала одну из позиций в Сумской области.

Расположение вражеского РСЗО M270 MLRS в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области выявили подразделения российской разведки. Военнослужащие изучили позицию противника, спланировали боевую задачу, затем нанесли точный ракетный удар расчетом ОТРК «Искандер».

На опубликованных кадрах виден сам момент ликвидации огневой позиции РСЗО, которую Киеву поставили страны НАТО. В результате четкого действия бойцов ВСУ, уничтожен не только M270 MLRS, но и личный состав ВСУ, обслуживающий объект.

Ранее ВС РФ в приграничной зоне в Сумской области ликвидировали самоходную артустановку ВСУ. Она находилась в лесной зоне рядом с государственной границей.