Видео: боец ВС РФ в Часовом Яре простреливал многоэтажку, балансируя на двери

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Боец ВС РФ в Часовом Яре простреливал многоэтажку с импровизированного мостика

В Сети появилось видео, на котором видно, как российский десантник простреливает одну из комнат в многоэтажки с импровизированного мостика, брошенного через окна, ролик опубликовал Telegram-канал Mash .

На опубликованных кадрах видно, как десантник осторожно выходит из окна на дверь, переброшенную на соседний подоконник. Он подбирается к помещению, удерживая равновесие, и начинает выполнять боевую задачу — простреливать комнату.

Известно, что ролик снят в Часовом Яре. Остальные подробности военной задачи не разглашаются.

Ранее стало известно, что ВСУ нарастили силы сразу по двум направлениям. Речь о харьковском и донецком направлениях.