Веселые мишки: в мармеладках Haribo нашли наркотики

Сразу несколько человек в Нидерландах почувствовали себя плохо после того, как съели мармеладных мишек фирмы Haribo. Проверка показала, что в лакомстве содержался наркотик каннабис, пишет kp.ru .

Местные власти выясняют, каким образом запрещенное вещество попало в лакомство, которое, как правило, любят дети.

Компания-производитель сообщила, что произведет изъятие партии, в которой нашли запрещенное вещество. Других комментариев в Haribo на момент публикации заметки не предоставили.

Это не первый случай, когда людям становилось плохо после употребления в пищу продуктов каннабиса. Так, в США 15-летняя девочка попала в реанимацию из-за того, что попробовала жевательную резинку с каннабисом. Внешне нельзя было понять, что внутри жвачки находился наркотик.

По данным американской газеты The Wall Street Journal, с каждым годом число отравлений детей конфетами с каннабисом увеличивается. Это связывают в том числе с легализацией конопли в 2018 году на территории Америки.