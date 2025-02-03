Вертолет прибыл на место аварии автобусов в Солнцево

В Солнцево на западе Москвы произошла автоавария с участием двух автобусов. На место происшествия прибыл вертолет для оказания помощи пострадавшим, сообщает «Осторожно, Москва» .

В столичном департаменте транспорта заявляли, что ДТП случилось примерно в 15:30 на Родниковой улице. Там столкнулись коммерческий и рейсовый автобусы.

Очевидцы утверждали, что в результате ДТП пострадал водитель коммерческого транспорта, его зажало в кабине. В Дептрансе заявляли, что информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и врачи.

3 февраля на Авиационной улице произошел взрыв в элитном ЖК «Алые паруса». В результате ЧП погибли два человека, в том числе глава Федерации бокса и основатель «Армянского батальона» Армен Саркисян.