Вертолет Ми-8 в Орловской области упал на заброшенное химпредприятие

Военный вертолет Ми-8 упал на заброшенное предприятие рядом с поселком Нарышкино в Орловской области. Он приземлился на старые бочки, где до этого хранили химикаты, после чего начал гореть, сообщает « 112 ».

На земле никто не пострадал. Боеприпасов военный вертолет не перевозил. На место крушения прибыли сотрудники МЧС.

По данным Mash, пилот до последнего пытался увести военный вертолет как можно дальше от частных жилых домов. До них оказалось менее километра.

Вертолет упал примерно в 14:10. Перед крушением его раскрутило на 180 градусов. Погибли два человека — пилот и бортмеханик. Вертолет должен был приземлиться на аэродроме в Вяземском районе.