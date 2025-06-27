«Верхушка» Минтранса Херсонской области арестована за крупные взятки на дорогах

«Ъ»: глава Минтранса Херсонской области и его зам арестованы за взятки

Министр транспорта Херсонской области Александр Балышев и его заместитель Сергей Журавлев арестованы на два месяца по статье об особо крупной взятке, узнал «Коммерсант» . Чиновникам вменяют получение «откатов» от компании, участвующей в ремонте и строительстве дорог.

По данным издания, Балышева и Журавлева арестовали по решению Генического районного суда Херсонской области. Им инкриминируют часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ближайшее время фигурантов намерены отправить в Москву, поскольку дело ведет Главное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, как пишет «Ъ», представители руководства херсонского Минтранса могли получить несколько миллионов рублей за оказание общего покровительства компании, которая ремонтировала и строила дороги в регионе.

Ранее ректора и сотрудников администрации одного из госуниверситетов Дагестана задержали с поличным за получение взятки.