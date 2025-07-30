Ведущая «Мужское / Женское» Барановская попала под землетрясение на Камчатке

Телеведущая Барановская с детьми оказалась на Камчатке во время землетрясения

Телеведущая и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская и трое ее детей оказались на Камчатке во время сильнейшего с 1952 года землетрясения. По словам звезды, она решила переждать стихию в море и не возвращаться на материк, сообщает Mash .

Барановская с детьми приехала на Камчатку за несколько недель до землетрясения, утверждает издание. В последние дни они находились в море без связи, а когда решили вернуться в порт — застали подземные толчки.

Ведущая программы «Мужское / Женское» призналась, что у нее началась паника только после того, как она узнала об эвакуации людей из опасной зоны и угрозе цунами. В итоге Барановская решила переждать катаклизм в морской акватории, не возвращаясь на берег.

При землетрясении Юлия Барановская не пострадала. Сейчас она вместе с детьми возвращается в Москву.

Ночью 30 июля на Сахалине и Камчатке произошло землетрясение, в результате которого есть пострадавшие. После него в Японии и США объявили угрозу цунами.