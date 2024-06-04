Ведьма из «Битвы экстрасенсов» Алена Полынь задержана в Подмосковье

В подмосковном доме 43-летней Елены Суликовой (настоящее имя Алены Полынь) правоохранитель ведут обыск. Они уже изъяли литературу и иные предметы. По делу будут назначены лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы.

По информации следствия, с января 2020 года по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, где были призывы к насилию в отношении священников.

Участница «Битвы экстрасенсов» называет себя потомственной ведьмой. В 2015 году Полынь создала «Империю сильнейших ведьм». На своих курсах она учила искусству магии. У ведьмы также есть магазин магических товаров в Ивантеевке.