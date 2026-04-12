«ВАЗ в смятку»: пенсионер погиб в ДТП в Мордовии из-за депутата

Пенсионер погиб в ДТП с депутатом в Мордовии

Пенсионер погиб в ДТП в Сабанчееве в Республике Мордовии. Его близкие обвиняют в этом местного депутата, ехавшего на высокой скорости и даже не пришедшего на похороны мужчины, сообщает « 112 ».

Дочь погибшего Галина рассказала, что авария случилась 28 февраля. Девушка рассказала о показаниях свидетелей. Они видели, как местный депутат якобы нарушил правила дорожного движения и на высокой скорости допустил столкновение на своей иномарке с отечественным автомобилем пенсионера.

Народный избранник, предположительно, протащил ВАЗ-2107 на 20 метров вперед, опрокинул об снежный «бордюр» и прижал. Авто стало грудой металла. Отец Галины погиб на месте из-за травм.

«Прощения у потерпевших до сих пор не попросил и на похороны не явился. Полный игнор», — рассказала Галина.

