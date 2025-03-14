Вассерман предположил, кто мог расстрелять украинского неонациста Ганула

Вассерман: украинского националиста Ганула могли убить люди из его окружения

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказал предположение о том, кто мог расправиться с украинским националистом и одесским активистом Демьяном Ганулом. По его словам, к смерти радикала, вероятно, причастен кто-то из его же окружения, сообщает Инфо24 .

«Я думаю, что это был кто-то из своих», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, в банды, в том числе нацистские, часто вступают личности, склонные к конфронтациям, постоянно находящиеся в противостоянии с окружающими, чтобы избежать внутреннего конфликта. Такие люди вечно попадают в негативные ситуации.

Смертность от внутренних разборок в подобных криминальных группах сравнима со смертностью от всех остальных причин вместе взятых, добавил Вассерман.

Ранее стало известно, что днем 14 марта в Приморском районе Одессы был застрелен Ганул. Момент его убийства был зафиксирован на видео. Неизвестный несколько раз выстрелил в активиста и скрылся с места происшествия.

Ганул — известный украинский националист, считающийся одним из организаторов поджога в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли более 40 человек.