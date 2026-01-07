сегодня в 19:58

Вашингтон выставил на продажу венесуэльскую нефть на мировом рынке

Минэнерго США объявило о начале торговли венесуэльской нефтью на международных рынках. По словам представителей министерства, такое решение принято с учетом выгод для США, Венесуэлы и партнерских государств, сообщает ТАСС .

Для организации сделок по продаже венесуэльской нефти американские власти задействовали крупнейшие торговые компании, работающие с сырьевыми товарами, а также привлекли финансирование от влиятельных банковских структур.

Министерство энергетики США объявило, что деньги от реализации нефти из Венесуэлы станут поступать на американские банковские счета. Распоряжаться этими финансами будет только американское правительство, которое обещает использовать их на благо жителей обеих стран.

Ранее сообщалось, что США решили смягчить некоторые санкции в отношении Венесуэлы. Речь касается ограничений, связанных с торговлей нефтью.

