«Вас выбрали для сбора хлопка»: неграм анонсировали рабство после победы Трампа

В более чем десяти штатах США чернокожим американцам начали отправлять расистские СМС с угрозами рабства. Адресанты обещают отправить негров на плантации для сбора хлопка, сообщает газета The Washington Post .

Расистские сообщения присылают неграм из дюжины штатов и округа Колумбия. В основном подобные СМС приходят чернокожим студентам.

«Вас выбрали для сбора хлопка на ближайшей плантации. Соберите вещи и будьте готовы ровно к 13:00. Наши рабы-надзиратели приедут к вам на фургоне коричневого цвета, готовьтесь, что вас обыщут, когда вы окажетесь на плантации», — гласило одно из писем.

В некоторых СМС отправитель называл себя сторонником или сотрудником администрации Дональда Трампа, выигравшего президентские выборы. Команда республиканца, в свою очередь, опровергла любую связь с расистской рассылкой.

ФБР подтвердило массовую отправку оскорбительных сообщений. Спецслужба работает с Минюстом и другими федеральными органами в рамках расследования по этой ситуации.