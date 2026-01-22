Варан, питоны и полоз: опасных рептилий обнаружили в московской квартире

Прокуратура проверила информацию о том, что 16-летнюю девочку укусила ядовитая змея. Оказалось, что в квартире обустроен свой собственный террариум с опасными рептилиями, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у семьи диких животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Среди них вараны макрея и смарагдовый, танимбарский и короткохвостый питоны, красный тегу и краснокнижный островной полоз.

Также владельцы передали добровольно три ядовитые змеи цейлонскую, островную и стройную куфию. Документов о приобретении и содержании рептилий у них не было. На владельца составили протокол по ст. 8.35 КоАП РФ (нарушение правил охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов).

Ранее ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку в Москве. Пострадавшую школьницу доставили в медучреждение. В тяжелых случаях яд бамбуковой куфии может привести к некрозу тканей или ампутации.

