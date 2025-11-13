Вандалы разбили стекла в подмосковной электричке и избили железнодорожника

Вечером 10 ноября группа молодых людей разбила два десятка стекол в подмосковной электричке. Когда один из железнодорожников попытался пресечь их действия, вандалы напали на него и избили, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел на станции Монино Ярославского направления. Хулиганы, которых было около 20 человек, разбили более 20 стекол в электричке, которая готовилась к отправлению.

После этого вандалы попытались залезть в хвостовую кабину поезда. Между тем среди пассажиров находился помощник машиниста. Он попытался остановить хулиганов, но те избили его. Из-за происшествия 10 ноября были отменены два пригородных электропоезда.

Пострадавший получил травмы. Сейчас он находится в больнице. Правоохранители проводят расследование. В МЖД отметили, что пострадавший железнодорожник будет представлен к награде за неравнодушие и смелость.

