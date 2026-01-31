сегодня в 22:23

В Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель

FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Васильевке Запорожской области. В результате атаки погиб водитель, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«FPV-дрон противника атаковал легковой автомобиль в городе Васильевке. Пострадал мужчина 1993 года рождения. Мужчина получил тяжелые ранения, скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Балицкий выразил соболезнования близким погибшего.

Ранее средства ПВО ликвидировали и перехватили 26 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа.

