В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем Происшествия 05 февраля 2026 02:37

Более десяти вагонов с углем, предварительно, сошли с рельсов на перегоне Хилок-Гыршелун Забайкальской железной дороги, сообщается в Telegram-канале Забайкальской железной дороги.