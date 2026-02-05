В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем
Более десяти вагонов с углем, предварительно, сошли с рельсов на перегоне Хилок-Гыршелун Забайкальской железной дороги, сообщается в Telegram-канале Забайкальской железной дороги.
«…на перегоне Хилок — Гыршелун Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда и последующего возгорания цистерн с топливом в Тамбовской области было возбуждено уголовное дело.
