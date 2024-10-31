В возрасте 100 лет умер участник первых двух парадов победы Алексей Затулин

«МК»: в 100 лет умер первый политрук МВД и друг маршала Жукова Алексей Зозулин

Умер первый политрук МВД и личный друг маршала Жукова Алексей Зазулин. Он принимал участие в двух первых парадах победы, сообщает « МК: срочные новости ».

Первый прошел в Москве в июне 1945 года. Второй в Харбине в связи с победой над Японией в сентябре 1945-го.

После этого Зазулин стал начальником комитета по печати Казахской СССР. Затем возглавил отдел, а через некоторое время и управление по политико-воспитательной работе МВД СССР.

Также Зазулин близко общались с маршалом Георгием Жуковым. Он умер в возрасте 100 лет 30 октября.

Ранее актер «Глухаря» Пономаренко случайно упал, разбил голову и умер в московской квартире. Мужчина мог находиться в нетрезвом состоянии.