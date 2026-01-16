В Воскресенске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки

Воскресенская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 62-летнего жителя, обвиняемого в убийстве 84-летней соседки в сентябре 2025 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Воскресенская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 62-летнего местного жителя. По версии следствия, днем 5 сентября 2025 года в многоквартирном доме на улице Рабочей в Воскресенске между обвиняемым и его 84-летней соседкой произошел конфликт в общем коридоре.

В ходе ссоры мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил топор и нанес женщине множественные удары по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

