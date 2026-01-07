В Волгоградской области в результате атаки БПЛА повреждены два дома
В Волгоградской области в результате атаки БПЛА два дома получили повреждения, сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приведены в Telegram-канале администрации региона.
«Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района», — говорится в сообщении.
В результате атаки никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что с 20:00 6 января до 07:00 7 января средства ПВО сбили и перехватили 32 украинских беспилотников. Они были самолетного типа.
