В Венесуэле зафиксировано землетрясение
В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает РИА Новости.
Землетрясение произошло в 22.21 по времени UTC (1.21 мск) в 24 км к северо-востоку от города Мене-Гранде. Очаг залегал на глубине 7,8 км.
О пострадавших не сообщается. Разрушений не зафиксировано. Угроза цунами пока не объявлялась.
Ранее 25 толчков ощущались жителями Петропавловска-Камчатского. Эти события являются частью афтершокового процесса, последовавшего за мощным землетрясением магнитудой 7,8, произошедшим ранее в регионе.