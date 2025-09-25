В Венесуэле зафиксировано землетрясение

сегодня в 01:57

Землетрясение произошло в 22.21 по времени UTC (1.21 мск) в 24 км к северо-востоку от города Мене-Гранде. Очаг залегал на глубине 7,8 км.

О пострадавших не сообщается. Разрушений не зафиксировано. Угроза цунами пока не объявлялась.

Ранее 25 толчков ощущались жителями Петропавловска-Камчатского. Эти события являются частью афтершокового процесса, последовавшего за мощным землетрясением магнитудой 7,8, произошедшим ранее в регионе.