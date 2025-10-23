В Удмуртии женщина столкнула мужчину с 5 этажа

В городе Воткинске в Удмуртии девушка вытолкнула молодого человека из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, сообщает aif.ru .

Как уточнили в Следственном комитете по региону, все произошло во дворе дома по улице 1 мая. Вслед за мужчиной женщина сама выпала из окна, их госпитализировали и оказывают им необходимую помощь.

«В рамках проверки следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы», — сказали правоохранители.

По результатам проверки следователь примет процессуальное решение.

