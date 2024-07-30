В учениях ВМФ России примут участие 300 судов

сегодня в 05:41

Военно-морской флот России начал плановые учения с участием 300 судов и 20 тысяч военнослужащих, пишет газета « Известия » со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Подразделения ВМФ России «приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии», — указано в сообщении российского военного ведомства.

В маневрах примут участие около 300 морских судов, 50 единиц воздушной и более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих.

Участники учений выполнят артиллерийские стрельбы, упражнения по радиотехнической борье и противолодочной безопасности, говорится в публикации.