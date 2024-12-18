В центре Москвы затруднено движение из-за аварии

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Движение в сторону Шмитовского проезда в Москве затруднено

В Пресненском районе в центре Москвы произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП затруднено движение в сторону Шмитовского проезда, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Столкновение машин произошло у дома № 7 по улице 1905 года. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Информация о пострадавших устанавливается.

Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны. Автомобилистам советуют выбирать пути объезда, поскольку движение к Шмитовскому проезду затруднено.

17 декабря юго-западе МКАД автомобиль перевернулся после того, как попал в аварию. Движение в районе ДТП также было затруднено.

