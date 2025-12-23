В центре Киева произошла драка со стрельбой между иностранцами
В центре Киева произошла драка со стрельбой между группой иностранцев, в том числе военными, сообщает издание «Страна.ua».
В драке участвовало более десяти иностранцев. В результате конфликта пострадал военный.
Конфликт продолжался около часа. Причины драки не уточняются.
