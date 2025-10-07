сегодня в 06:22

В Техасе загорелся завод по производству химикатов

На заводе в городе Фрипорт американского штата Техас загорелся завод по производству химикатов, сообщает РИА Новости .

«На заводе Dow вспыхнул пожар», — говорится в сообщении компании в соцсети Facebook*.

Как сообщает телеканал FOX26 со ссылкой на власти Фрипорта, на данный момент пожар не оказывает никакого влияния на местное население, уходить в укрытия не требуется.

Деятельность Meta — соцсети Facebook— запрещена в России как экстремистская.