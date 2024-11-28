В Тбилиси в результате столкновений на акции протеста пострадал сотрудник МВД

В результате столкновений во время акции протеста оппозиционеров у парламента Грузии в Тбилиси пострадал сотрудник МВД, сообщает РИА Новости .

В МВД заявили, что несмотря на призывы полиции к участникам митинга выразить свой протест мирными способами, некоторые из собравшихся противостояли сотрудникам правоохранительных органов и оскорбляли их.

В результате предполагаемых насильственных действий в отношении полиции со стороны протестующих пострадал один сотрудник МВД. Пострадавшего госпитализировали. Информация о его состоянии не уточняется.

Ранее сообщалось, что возмущенные люди уже перекрыли проспект Руставели. Одна из ключевых дорог в Тбилиси оказалась заблокирована для движения. Оппозиция не согласна в том числе с тем, что Грузия будет выполнять взятые на себя обязательства с ЕС в 2014 году за собственный счет.

Акции протеста также проходят в городе Кутаиси и Батуми. На местах работают правоохранительные органы.